أعلنت وزراة الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تم تحديد العناصر الرئيسية الضالعة في أعمال الشغب خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، وسيتم الإعلان عن تلك العناصر للشعب الإيراني لاحقا.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فقد أصدرت الوزارة بيانا يوضح أثر الأحداث الجارية بعد رفع أسعار الوقود، وقالت فيه إنها تعتبر من مسؤوليتها التصدي بحزم لأي عناصر مخلة بالأمن والنظام واستقرار وراحة الشعب الإيراني.

وأضاف البيان أن هؤلاء العناصر لن يحصدوا كما في الماضي سوى الخزي والعار، وتابع "إننا نعتبر إرساء الأمن والاستقرار للشعب الإيراني الأبي والعزيز مسؤوليتنا الدينية والوطنية" مؤكدا "لن نتوانى عن بذل أي جهد في هذا السبيل".

وذكرت "مهر" أن مثيري الشغب شكلوا ليلة أمس السبت، تحديا خطيرا للاحتجاج السلمي على خلفية ارتفاع سعر البنزين وأخرجوا الاحتجاجات عن مسارها.وتابعت أنه رغم مرور ما يقرب من 48 ساعة منذ إعلان الحكومة الإيرانية المفاجئ ودون تمهيدات مسبقة بشأن تقنين ورفع أسعار البنزين فإن الشعب الإيراني ما زال في حالة صدمة إثر تلقي هذا الخبر.

وأضافت أنه على إثر القرار شهدت بعض المدن الإيرانية احتجاجات من قبل مواطنين رافقتها أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة قام بها عناصر مناهضة للثورة وعميلة للأجانب.