مصادر أمريكية: نخير إيران بين مستقبل زاهر أو انهيار اقتصادي

قال مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تدعم الشعب الإيراني.

وأضاف أن خيارات طهران هي الأصعب الآن منذ ثورة 1979، مشيرا إلى أن الضغط الاقتصادي تحول لضغط سياسي.

وتابع أن إيران هي مصدر الشر في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخير إيران بين مستقبل زاهر أو انهيار اقتصادي.

وأفادت مصادر إيرانية، بتوقف شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران، حسبما أعلنت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلنت مصادر إيرانية معارضة، مقتل 4 متظاهرين، في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، لينضموا إلى أكثر من 20 قتيلًا سقطوا في يومين من الاحتجاجات الإيرانية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، نقلًا عن مصادر إيرانية محلية.

واندلعت مظاهرات، أمس الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.