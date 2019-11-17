وافق مجلس النواب، على تقارير اللجنة المشتركة، من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على 8 مشروعات قوانين، بالتنقيب عن الغاز والبترول، في عدد من مناطق الجمهورية.

وجاءت المشروعات التي وافق عليها البرلمان اليوم كالتالي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "نيبتون إنيرجي إيجيبت بي"، في للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.

- مشروع قانون، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ميرلون الفيوم للبترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شل إيجيبت إن، في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شل إيجيبت إن، في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شل إيجيبت إن في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة باسيفيك أويل ليمتد، وشركة زد إن بي في إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.