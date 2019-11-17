قال مصدر أمني، إن عدد ضحايا حادث برج الكهرباء بأوسيم ارتفع إلى 5 قتلى، بعدما لفظ عامل أنفاسه أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في الواقعة وتستمع للأقوال المصابين وشهود العيان من زملاء الضحايا.

وكانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية حول الواقعة أفادت بمصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، إثر سقوط جزء كبير من برج كهربائي داخل شركة سقيل بمنطقة أوسيم، وأن الضحايا يعملون في شركة كهرباء T & Energ، وكانوا يقومون بأعمال تصليح في البرج.

وذكرت أنه في أثناء صعود العمال على البرج بارتفاع 25 مترًا، سقط جزءا كبيرا من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة بصحبة فريق من المباحث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.