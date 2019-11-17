نفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ما يتم تداوله حاليا عن تصدير كميات من الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، في بيان رسمي، إنه لم يتم تصدير أي دواجن غير صالحة، وما يثار حاليا ما هو إلا شائعات مغرضة هدفها النيل من المنتج المصري، وهو ما لن نقبل به شكلا أو مضمونا.

وشدد رئيس الشعبة على أن هناك شروط للتصدير، مضيفا أن الأمر ليس سهلا كما يتصور البعض، فالتصدير يحتاج موافقات وشروط مشددة من جهات مختلفة، وأخذ عينات من المعامل واستخراج شهادات تؤكد عدم وجود أمراض في الدواجن التي سيتم تصديرها.

وحذر"السيد" من تداعيات مثل هذه الشائعات، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بسمعة المنتج المصري، خاصة فيما يتعلق بالدواجن لأنها تمثل جزءا مهما من الاقتصاد القومي.