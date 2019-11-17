أكدت شيرين عبدالوهاب، إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن، قبل أسابيع، من حفلها في الرياض.

وقالت شيرين خلال برنامج "trending"، سعيدة جدًا بنجاح حفلي في السعودية، وكعادتي، لا أستطيع مداراة حبي للجمهور: "بظهره سريعا".

وأضافت، أجريت عملية جراحية في منطقة البطن، منذ 6 أسابيع، ولم أكن أتوقع نسيان الألم والتعب، بمجرد وقوفي على المسرح، ومشاهدة الجمهور، فضلا عن مشاركتها في موسم الرياض، ونجاح حفلها.

وأوضحت، أنها لا تستطيع مداراة حبها للجمهور، فبالرغم من إجرائها لعملية جراحية قبل موعد الحفل، إلا أنها أكدت بأنها لم تتوقع أن تنسى الألم بمجرد صعودها على المسرح، ومشاهدة الجمهور وتفاعله مع أغنياتها، التي قدمتها خلال الحفل.

وكانت وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الشكر لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هامش إحيائها حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلة: "كل الحفلات اللي بعملها بلاقي فيها أصداء عظيمة واستقبال كبير، والناس دلوعني وكبروني، والحمد لله نتيجة تعبنا حب الناس".