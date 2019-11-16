وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هامش إحيائها حفل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "المسرح مكشوف وكبير وله رهبة، ومهما كبرنا في الوسط ده هنفضل نخاف لحظة طلوعنا على المسرح".

وتابعت: "كل الحفلات اللي بعملها بلاقي فيها أصداء عظيمة واستقبال كبير والناس دلوعني وكبروني، والحمد لله نتيجة تعبنا حب الناس".

وعن تقديمها أغنية خليجية "الحب خدعة"، في حفلها بموسم الرياض، قالت شيرين، إنها شعرت أنها تمكنت من إتقان اللهجة الخليجية: "كنت خايفة أغني خليجي، وسمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد نقى لي أصعب كلام ممكن يتغنى".

وأشارت شيرين، إلى أنها تدربت على الأغنية جيدًا وتدربت عليها أكثر من مرة حتى تستطيع أن تتقنها وتحفظها وتغنيها في الحفل بسهولة: "عاوزة أتعلم كل يوم حاجة جديدة، مبشبعش، وطموحي عالي، والأغنية كانت خفيفة على لساني وعجبت الناس".