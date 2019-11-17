جمعة: 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع بالأوقاف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنوع وسائلها الدعوية والوصول برسالتها إلى المتلقي بشتى الطرق، قررت إطلاق الكتاب المرئي والكتاب المسموع قبل نهاية عام 2019م.

وأوضح بيان الوزارة، أنها تستهدف تحويل جميع إصداراتها العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني إلى برامج مسموعة ومرئية ومترجمة، فضلا عن نشرها مطبوعة ليكون عام 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع بالأوقاف .

من ناحية آخرى، التقى وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بالواعظات المعينات بوزارة الأوقاف، وأشاد بمستواهن وأهداهن سبعة كتب هي: مفاهيم يجب أن تصحح، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وحديث الروح، والفهم المقاصدي، وقواعد الفقه الكلية، والحج والعمرة مناسك وأسرار، والتيسير في الحج.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد دورة للواعظات في شهر ديسمبر لاختيار الأكثر تميزا منهن للمشاركة كواعظات مرافقات لبعثة الحج عام 1441هـ، عقب امتحانهن في الجوانب الثقافية وفقه الحج والقرآن الكريم، مع من يجتزن مسابقة الواعظات المتخصصات أو الواعظات المثقفات منهن أو من زميلاتهن من الواعظات المتطوعات.

كما سيتم تخصيص جوائز مالية قيمة لأوائل الناجحات في الدورة، والاستعانة ببعضهن مفتشات ومشرفات على المساجد الكبرى.