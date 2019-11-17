ضبطت مباحث التموين، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، عاطل، لاتهامه بممارسة وإدارة صيدلية بدون ترخيص، بقرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

ووردت معلومات لضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع إدارتي تفتيش العلاج الحر والصيادلة ببني سويف، بقيام "أحمد. م. م"، 24 عاما، بدون عمل، مقيم قرية الرياض، مركز ناصر، بممارسة مهنة الصيدلة وإدارة صيدلية بدون ترخيص بقرية أشمنت.

وعقب تقنين الإجراءات، حجرى ضبط المتهم، وبحوزته 5100 عبوة أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، تم التحفظ على المضبوطات بإدارة العلاج الحر، وتحرر المحضر اللازم.