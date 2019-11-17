اطمئن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على الطالبات الست اللائي أصيبن بتسمم جراء تناولهن وجبة فول فاسدة، في المستشفى التخصصي ببني سويف.

وكان 6 طالبات من كلية الآداب، أصيبن بأعراض تلبك معوي جراء تناولهن وجبة ساندوتشات فول وطعمية، من أحد المطاعم خارج الجامعة.

أكد مسؤولو المسشتفى أنه جرى تقديم كافة أوجه الرعاية للطالبات، بعد عمل الإجراءات والإسعافات الطبية اللازمة من غسيل معدة وتركيب محاليل، وأخذ عينات من بقايا الوجية لتحليلها.

ووجه المحافظ لجنة فورية إلى المطعم المذكور لمراجعة كافة الاشتراطات المطلوب توافرها، وإعداد تقرير واف عن الواقعة لاتخاذ الإجرءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

يشار إلى أن قوة من مباحث التموين، انتقلت إلى المطعم، وألقت القبض على صاحبه ويدعى "م . ع . ا" 44 عاما، وجرى سحب عينات من الفول والطعمية، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.