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رئيس البنك الأوروبي يبحث التعاون مع مصر في مشروعات البنية الأساسية

رئيس البنك الأوروبي يبحث التعاون مع مصر في مشروعات البنية الأساسية

منها تنفيذ 52 ألف حكم.. جهود "الداخلية" في 24 ساعة

منها تنفيذ 52 ألف حكم.. جهود "الداخلية" في 24 ساعة

نائبة تطالب الحكومة بالكشف عن معايير تطبيق "تكافل وكرامة"

نائبة تطالب الحكومة بالكشف عن معايير تطبيق "تكافل وكرامة"

12 مليون دولار إيرادات Maleficent: Mistress of Evil في أول أيام عرضه

12 مليون دولار إيرادات Maleficent: Mistress of Evil في أول أيام عرضه

"مونوبولي دريمز" بالحجم الحقيقي في هونج كونج

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حماقي يعبر عن سعادته باكتمال فريقه في The Voice: أحلى الأصوات عندي

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