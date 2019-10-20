نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، نجم مسرح مصر، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مع زملائه بمسرح مصر، الفنان حمدي الميرغني والفنان أشرف عبدالباقي والفنان مصطفى خاطر، في أثناء وجودهم بالطائرة، متجهين إلى السعودية؛ للمشاركة في موسم الرياض بالسعودية.

وعلق "أوس أوس"، على الصورة، قائلا: "إلى فعاليات موسم الرياض بإذن الله.. في انتظاركم من 24 إلى 27 أكتوبر.. موسم الرياض.. مسرح مصر".

يذكر أن مواسم السعودية تهدف لتحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، عبر التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، للتعرف على عراقة ماضي السعودية وثقافتها، وسحر طبيعتها الغنية بتنوعها.

وشهدت العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ 11، التي أُطلقت على مستوى المملكة للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وعاش "موسم الرياض" تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميا، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.