قال دينا مفتي، سفير أثيوبيا لدى القاهرة، إن نظرة التفاؤل لجولة مفاوضات سد النهضة بأديس أبابا واقعية، وتمثل خطوة للأمام، وستفيد شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، موضحًا أنه ليس لديه أي تفاصيل عن نتائج الاجتماع الذي عقد في واشنطن، ولكن هناك حالة تفاؤل وتقدم، ستشهدها الفترة المقبلة.

وأضاف "مفتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن ما تطلبه مصر في ملء الخزان في 7 سنوات يجب تركة للمفاوضات، والمفاوضات ستقوم بحل ذلك، لأنه بند مطروح من الجانب المصري في المفاوضات.

وتابع: "متفائل جدا على يناير الجاي هيكون فيه حل للمفاوضات، فيه اجتماع في مصر واجتماع ثان في الخرطوم، وثالث في أديس أبابا الفترة المقبلة"، موضحًا أن الدول الثلاث، لديها الحكمة الكافية للوصول إلى حل بدون طرف خامس في المفاوضات، بعد أن لجأوا إلى واشنطن كطرف رابع.

وواصل: "معنديش معلومة كافية عن الاستقرار على مدة ملء الخزان على 7 سنوات، ولكن ممكن يكون عندي معلومة بعد يومين عن هذا الأمر، بس الشعب الأثيوبي والمصري والسودان، متفائلين ويجب الوصول إلى نتيجة واضحة حول هذا الأمر".