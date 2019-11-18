ضبط سائق لإتجاره بالمواد المخدرة في الغردقة

ضبطت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، سائق تاكسي وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بغرض الإتجار.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من ضبط المدعو "ع. ع." من محافظة الشرقية، وبحوزته 23 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما تقريبا، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار وهاتف محمول، وذلك أثناء قيادته سيارة أجرة "تاكسي" البحر الأحمر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14993/2019 جنح أول الغردقة، وجاري العرض على النيابة العامة.