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نظارات مستوحاة من التراث الفرعوني والإسلامي: "ع المصري دوَّر"

نظارات مستوحاة من التراث الفرعوني والإسلامي: "ع المصري دوَّر"

عمر مروان: لا يوجد سجين رأي في مصر.. وليس كل تّغيب اختفاء قسري

عمر مروان: لا يوجد سجين رأي في مصر.. وليس كل تّغيب اختفاء قسري

تقليد "اللوجو".. حيلة أولياء الأمور للهروب من الزي المخالف

تقليد "اللوجو".. حيلة أولياء الأمور للهروب من الزي المخالف

فودة يدعو وزيرة السياحة البلغارية لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين

فودة يدعو وزيرة السياحة البلغارية لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين

ضبط سائق لإتجاره بالمواد المخدرة في الغردقة

ضبط سائق لإتجاره بالمواد المخدرة في الغردقة

بائعة بالزي المدرسي على رصيف الفجالة.. "أكل العيش"

بائعة بالزي المدرسي على رصيف الفجالة.. "أكل العيش"

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"العمر مش بعزقة".. تعرف على إجراءات السلامة لأعمال صيانة الكهرباء

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تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

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