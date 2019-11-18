قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، إن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحدث لكل دول العالم بشكل متساوي، 193 دولة تستعرض ملفها كل 4 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الأمم المتحدة تسأل الدول عما تم فعله في مجال حقوق الإنسان خلال 4 سنوات على ضوء الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها.

ونفى "أبو سعدة" أن يكون ذلك كمحاكمة لمصر مشيرًا أنها مسألة تخضع لها كل دول العالم، لافتًا إلى أن الاستعراض يشمل موقف مصر من التوصيات التي وافقت عليها القاهرة من الدورة الماضية مشيرا إلى أن مصر التزمت بأكثر من 80% من التوصيات.

وأوضح "أبو سعدة" أن الحكومة المصرية ستقيم التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة وسترد عليها خلال شهر مارس القادم سواء ما قبلته مصر أو ما ترفضه وأسباب الرفض.