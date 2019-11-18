نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وموقع إنترسيبت، تسريبات لوثائق للاستخبارات الإيرانية تظهر تجنيد طهران لعملاء لها داخل السلطات العراقية.

وأظهرت تسريبات الوثائق الإيرانية وفقا لنيويورك تايمز وإنترسيبت، أنّ أكبر مستشاري رئيس مجلس النواب العراقي السابق سليم الجبوري مقرب جدا من الاستخبارات الإيرانية، وذلك حسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كما أظهرت التسريبات أنّ طهران جندت عميلا سابقا في الاستخبارات الأمريكية في العراق، وأنّ إيران حصلت على عقود بنية تحتية في جنوب العراق بعد دفعها رشوة لعضو في البرلمان بقيمة 16 مليون دولار.