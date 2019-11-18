أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل 10 إرهابيين واعتقال عشرين آخرين في عملية وسط البلاد، وقال في بيان اليوم، إنه تم مهاجمة الإرهابيين، بعد تنفيذهم لهجوم على قرية "بيدي" بعد رصدهم باتجاه قرية "سانكورو"، حيث تم اعتراضهم من قبل القوات المسلحة المالية بعد تبادل لإطلاق النار، وتابعت القوات المسلحة المالية المهاجمين إلى قاعدتهم في بوركينا فاسو، التي تم تفكيكها وتمت مصادرة بعض الدراجات النارية والهواتف وبعض الأسلحة.

وأشار الجيش المالي، في بيان آخر، إلى أنه ضمن عملية منفصلة أخرى في وسط البلاد قتل 9 إرهابيين على بعد 5 كيلو مترات من قرية "موندورو" التابعة لمدينة موبتي.