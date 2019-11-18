أكد محمود سيد البدوي، الخبير الحقوقي والمحامي بمحكمة النقض، أن المبادرات الصحية والتعليمية التي أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العامين الماضيين، تعتبر جزء ملموس من حقوق الإنسان، وتحقيق واقع خاص بتحسين المستوى المعيشي بالمواطنين.

وأضاف البدوي، في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حملة "100 مليون صحة" تعتبر جانب من الحقوق الصحية، وفكرة القضاء على العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها في أماكن سكنية متميزة وآدمية تعتبر جزء من الحقوق السكنية، مثل حي الأسمرات ومساكن السيدة، وغيرها من الأماكن العشوائية التي تم القضاء عليها لتحسين حياة المواطنين، إضافة إلى مبادرات "حياة كريمة وتكافل وكرامة" كلها تصب في صالح تحسين معيشة المصريين.

وتابع البدوي، أن كل المشروعات التي أقيمت في السنوات الأخيرة، تنعكس إيجابا على الحالة العامة والمناخ الخاص بفكرة الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن مصر تنتقل بها إلى مرحلة جديدة وهي عملية الارتقاء بتلك بالحقوق والحريات لكى توضح ما قدمته من هذا المجال للعالم كله.