يلتقي منتخب مصر نظيره جزر القمر غدًا الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب "مالوزين" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1، و"تايم سبورت" بث أرضي.

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.