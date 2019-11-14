أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، جاهزية الوزارة الكاملة لمواجهة الأمطار والسيول من حيث الآلات والمعدات الخاصة بعمليات شفط وكسح المياه على مستوى المحافظات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وأضاف "قاسم"، أنّ وزير التنمية المحلية شدد في جلسة مجلس المحافظين على جاهزية الوزارة في ذلك من خلال تطهير البالوعات والشنايش، ومراجعتها والتأكد من تطهيرها كل أسبوعين، موضحا أنّ هناك فرق عمل راجعت المخرات، والتأكد من تطهيرها.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنّه يجرى التنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع الغرفة الرئيسية لرئاسة مجلس الوزراء مع غرف الأزمات بالمحافظات، كما أنّ غرفة عمليات الموارد المائية والري على تواصل مع غرفة هيئة الأرصاد الجوية المصرية.