أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدم التهاون في الرد على أي شكاوى ترد للوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحا أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات من العناصر المهمة في تقييم القيادات المحلية في جميع المحافظات.

وقال إنه وجه بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى، وإزالة مخالفات البناء واستعادة هيبة الدولة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها بشأن وجود بناء دون ترخيص بالدور السابع في العقار رقم 216 بشارع مختار - حي حدائق القبة، مؤكدة أنها تواصلت مع أجهزة محافظة القاهرة حيث أفاد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بأن العقار المشار إليه صادر له ترخيص بناء رقم 36 لسنة 1989 لبناء دور أرضي وأربعة أدوار متكررة وغرف خدمات بالسطح، واستكمل المخالف بناء الدور السادس بالأرضي دون ترخيص وتحرر عن ذلك قرارات الإزالة أرقام 12816 لسنة 2016، 2410 لسنة 2019.

وأوضح نائب المحافظ في تصريحات أن أجهزة الحي استعدت في 22 مايو الماضي؛ لتنفيذ قرار الإزالة رقم 12816 لسنة 2016، ولم يجر التنفيذ لأن الدور السادس مشغول بالسكان والمنقولات وجرى مخاطبة قسم حدائق القبة؛ لإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 2410 لسنة 2019 "الدور السادس بالأرضي" كما أعلن الحي المخالف بقرار الإزالة لتنفيذه في ديسمبر 2016 ومارس 2019.

وأكد أنه بالانتقال إلى موقع العقار منذ أيام أزيلت الحوائط الحاملة، وأتلفت مواد البناء المستخدمة وجرى تكسير الشدة الخشبية بالدور السابع بالأرضي وجارٍ استكمال الإزالة بالكامل.