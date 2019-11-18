استقبل عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدا البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والبريد الموريتاني.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري، إن زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتي بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني، وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين حيث أسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية يهدف إلى إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد المصري، أن هذا البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر و موريتانيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد الموريتاني بجودة عالية وبأسعار تنافسيةـ، موضحاً أن بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى موريتانيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه، رحب المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني بالتعاون المشترك مع البريد المصري، متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي، كما أشاد المصطفى بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين.