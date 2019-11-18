وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إدارة التنمية بالديوان العام، والوحدة المحلية لحي الكوثر، ومديرية التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بدعم النساجين والنوالين بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، للحفاظ على حرفة النسيج اليدوي كونها من أهم الحرف التراثية بالمحافظة.

وأشار محافظ سوهاج إلى إدراج الحرف التراثية ضمن التكتلات الاقتصادية التي يرعاها برنامج تنمية صعيد مصر من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة لإجراء الدراسات اللازمة لتنمية ودعم هذه الحرف.

وعُقد اجتماعا مع النساجين والنوالين، بمقر الوحدة المحلية بالكوثر، بحضور كلا من نجاة موسى مدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعبدالرحيم عثمان نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، وعدد من شيوخ النساجين والقائمين على الحرف اليدوية بقرية النسيج بحي الكوثر وأخميم.

واستعرض النساجون المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والتي تركزت حول ضعف التسويق للمنتجات، وعدم توافر المواد الخام، وقلة المعارض، وعدم وجود معرض ثابت، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات في الحصول على قروض مناسبة.

ومن جانبها، أوضحت نجاة موسى مدير إدارة التنمية أنه جاري التواصل مع الجهات المختلفة لإقامة معارض تسويقية مجانية لدعم التسويق تحت رعاية محافظ سوهاج، فضلاً عن تخصيص لجنة لمراجعة بيوت النوالين بقرية النسيج بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي الكوثر، مؤكدة على اهتمام المحافظة بالحرف اليدوية ودعمها.

وأضافت " نجاة " أنه يتم التنسيق مع أحد بيوت الخبرة، لتدريب النساجين وتطوير تصميماتهم حتى يتناسب المنتج مع الذوق العالمي، وبالتالي يدعم التسويق الخارجي والداخلي، لافتة إلى دعم المنتجين للحصول على المواد الخام بأسعار أقل لخفض التكلفة، وزيادة هامش الربح .

وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توفير مكان ثابت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لعرض النسيج السوهاجي، بمشاركة النوالة من قرية النسيج، بالإضافة إلى دراسة إقامة معرض ديارنا 4 مرات سنويا بشكل دوري كل 3 شهور، مشيراً إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لفتح حضانة خاصة بالقرية.

وقال عبد الرحيم عثمان نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إن الجهاز يقدم دعمه الكبير لتنمية المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيراً إلى توفير مكاتب لاستخراج الأوراق اللازمة للحصول على القروض بسهولة ويسر، فضلاً عن دعم الجمعيات والإقراض المباشر، ودراسة المشروع كل حالة على حدى، بالإضافة إلى تحديد احتياجات كل مقترض .

وكشف أحمد الشطوري رئيس حي الكوثر عن تجميل ورصف وتطوير قريتي النسيج القديمة والجديدة، وكذا إنشاء مدخل جديد للقرية، لافتاً انه جاري العمل لتخصيص قطعة أرض بجوار قرية النسيج لإنشاء مجمع طبي لخدمة حي الكوثر والنوالة صحياً.