ذكرت حركة المعارضة الإيرانية "مجاهدي خلق"، أن الاحتجاجات في إيران امتدت إلى 107 مدن، وسجلت 61 قتيلا منذ انطلاقتها يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

بينما علقت الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات، قائلة: "الوضع أكثر هدوء لكن البلاد لا تزال تواجه أعمال شغب".

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين كل شهر، و200% لكل لتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، السبت الماضي، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.