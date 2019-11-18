وزير الأوقاف في دورة الإنجليزي للأئمة: علينا تطوير أنفسنا وفق العصر

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، سير الدراسة بدورة اللغة الإنجليزية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، إذ تضم الدورة أكثر من 70 إمامًا وواعظة.

وفتح الوزير حوارًا مع الدارسين والدارسات من الأئمة والواعظات بشأن أهمية البرامج التدريبية العصرية، سواء التخصصية في مجال الشريعة واللغة العربية أو في مجال البرامج الثقافية واللغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، حاثًا الدارسين والدارسات على بذل المزيد من الجهد.

وأكد جمعة حسب بيان الوزارة أنّ أدوات اليوم ليست أداوت أمس، ويجب أن نطور أنفسنا وفق تطور أمور العصر ومستجداته، خاصة ما يتصل بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وعلوم الحاسب الآلي.

كما استمع وزير الأوقاف إلى جانب من المحادثة والحوار التفاعلي باللغة الإنجليزية لـ6 من الواعظات المتميزات، وأثنى على أدائهن وحرصهن على التسلح بأدوات العصر والتزود بصحيح العلم، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع في هذه الدورات والبرامج التدريبية الجادة، وتستمر الدورة 60 ساعة على أيدى الأساتذة المتخصصين.