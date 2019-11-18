استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته ببرلين، إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أكد سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

وأكد الرئيس في هذا الصدد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال، فضلا عن أنّ مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت الي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل في مصر، ولذلك فإنّ شركة مرسيدس العالمية لها فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك في مصر.

من جانبه، أكد فون كلايدن حرص شركة مرسيدس بنز على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد في السوق المصرية، مشيدا في هذا الشأن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وحرص الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أي عقبات في هذا الإطار، ما يتسق مع نهج الشركة.

ولفت نائب رئيس شركة مرسيدس بنز إلى أنّ السوق المصري حاليا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يفتح الآفاق أمام الشركة الألمانية لدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنّ اللقاء شهد استعراضا لخطط شركة مرسيدس بنز للتعاون مع مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة سواء الكهربائية أو التي تعمل بالغاز.