أطلقت وزارة الشباب والرياضة الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات، تحت شعار "نلتقي.. نتحاور" بمشاركة 100 شاب وفتاة من 12 جامعة مصرية في المركز الأوليمبي بالمعادي، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2019.

ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة المستفيدين من شباب الجامعات؛ لدمجهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارة من خلال عقد جلسات حوارية ونقاشية بناءة؛ للاطلاع على آرائهم نحو القضايا المجتمعية والسياسية المطروحة.

ويتضمن البرنامج عدة جلسات حوارية حول عدة موضوعات منها "التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مخاطر الفساد وتأثيره على هدم المجتمعات، المؤسسات السياسية في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها بالشائعات المغلوطة على المجتمع، الهوية المصرية وكيفية بناء الإنسان.

وأكدت الدكتورة هويدا محمود رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في أولى الجلسات الحوارية أن استراتيجية مصر 2030 أهم أهدافها هي الاهتمام بالشباب ومعرفة تطلعاتهم لأنهم أساس بناء المستقبل، وأوضحت أن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة كما حثت الشباب على أن يكونوا سفراء لنشر رؤية مصر في محافظاتهم المختلفة.

كما أشارت إلى أبعاد التنمية المستدامة "الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية"، والتي تؤثر على المجتمع لأنها تعتبر أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم وترشيد الموارد لأن عجلة التنمية المستدامة تحتاج إلى تكامل أبعادها للنهوض بمستقبل مصر حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فبراير 2016 بوضع صياغة استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.