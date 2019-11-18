تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
أحدث الأخبار
القاهرة تتصدر الموجة الـ 14.. وتسترد 6357 فدانا من أراضي أملاك دولة
"فيها حاجة حلوة".. مواطن يتبرع بنصف مليون جنيه لرفع القمامة في أسوان
شؤون البيئة بالوادي الجديد تنظم 10 ندوات لطلاب المدارس
قيادات عمالية تطالب بتطوير مصانع الورق: نواجه معوقات إنتاجية
أبوشقة يطالب بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول للنفع العام
بعد مشادة كلامية.. زوج يحرق زوجته في زفتى أمام الجيران
اختيارات الوطن
تضامنا مع معاذ.. مذيعو فلسطين يغطون أعينهم اليسرى بـ"الشاش والقطن"
يوم ميلادهما و3 أفلام وقصة حب.. روابط جمعت بين أحمد حلمي ومنى زكي
جماهير بلا منتخبات في "أمم أفريقيا": "بنشجع اللعبة الحلوة"
توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. "بارد" ليلا و"شبورة" بالصعيد
"عيط وشكفاية وإجلح".. تعرف على أهم مصطلحات قاموس الصعايدة
"العمر مش بعزقة".. تعرف على إجراءات السلامة لأعمال صيانة الكهرباء
الأكثر قراءة
نقيب الممثلين يكشف حقيقة تبرع هيثم أحمد زكي بـ50 مليون للأيتام
"حنة بنته كانت النهارده".. مأساة "عم مصطفى" ضحية حادث دهس وسط البلد
صابرين: "أنا قلعت التربونة مش الحجاب.. وتعبت نفسيا"
رامي إمام عن فيديو والده: "التعليقات كلها كانت بتطلب إنه يبطل سجاير"
"لا أمان للثعبان".. عمرو أديب يتحدث عن المصالحة العربية مع قطر
عاجل.. النيابة تصرح بدفن ضحايا برج كهرباء أوسيم
صابرين باكية: طول عمري باعمل أدوار محترمة.. وباتبهدل لما باستلم جايزة
بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. تفاصيل 8254 فرصة عمل جديدة
عاجل.. انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 18 بـ570 جنيها
والد شهيد الشهامة بعد المحاكمة: "عايز القصاص من المتهمين الأربعة"
عاجل