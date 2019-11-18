استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مقر إقامته ببرلين، وفدا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس أكد سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

واستقبل الرئيس السيسي صباح اليوم في مقر إقامته ببرلين، إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.