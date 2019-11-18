وعد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات، وذلك في كلمة اليوم الاثنين، خلال مؤتمر "اتحاد الصناعات البريطانية"، أكبر منظمة لأصحاب الأعمال في بريطانيا، وذلك في خضم حملة الانتخابات التشريعية وقبل نحو شهرين من موعد بريكست المقرر.

وأقر "جونسون" في كلمته بأن معظم رؤساء الأعمال الكبرى "لم يكونوا يريدون بريكست"، لكن أكثر ما يشغلهم الآن هو انتهاء فترة الغموض بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووعد أنه في حالة فوزه في انتخابات 12 ديسمبر المقبل، فسيقوم "بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب أصحاب العمل، وخفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بألف جنيه استرليني لأكثر من نصف مليون صاحب عمل"، بحسب مقاطع من خطابه حصلت عليها وكالة "فرانس برس".

كما ينوي زعيم حزب المحافظين خفض الضرائب على أعمال البناء الجديدة وزيادة الإعفاءات الضريبية على أنشطة البحث والتنمية.

وتقدر الصحافة البريطانية قيمة خفض الضرائب على الشركات بمليار جنيه استرليني.

في المقابل ينوي منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، تقديم مساعدات لتمويل "متدربين على المناخ" وذلك عند مخاطبته المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية.

وينوي حزب العمال استحداث 320 ألف "متدرب مناخ" خلال ولاية أولى بهدف سد "النقص الخطير في المهارات في المملكة المتحدة" والذي سيستمر "في التفاقم بسبب دخول الآلات (في عديد المهن) ومع ضرورة الاستجابة للتغير المناخي".

ودعا الاتحاد، أمس الأحد، عشية مؤتمره السنوي، الأحزاب المشاركة في حملة الانتخابات التشريعية المبكرة إلى تجنب "سنة أخرى ضائعة بسبب الشلل السياسي" بعد ثلاث سنوات ونصف من أزمة بريكست.

ويجمع المؤتمر السنوي للاتحاد تقليديا أبرز الزعامات السياسية، ومن المقرر أن تخاطب زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار (وسط) جو سوينسون، الاثنين، المؤتمر.