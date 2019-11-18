أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، عن البدء في ضخ كميات لحوم بلدية مخفضة السعر بكافة المنافذ والمعارض المنتشرة بالميادين، بسعر 80 جنيه للكيلو من اللحوم البقرية الصغيرة والجاموس، وذلك في إطار توجيهات الوزارة لمواجهة ظاهرة جشع التجار.

صرح بذلك المهندس على عبد الجواد بيومي وكيل وزارة الزراعة، لافتا أن حالة من السعادة الغامرة تنتاب المواطنين فور نزول الأسعار، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المتعلقة بتيسير عرض السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات نوعية جيدة.

وأضاف المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية، أنه تقرر الدفع بعدد من الذبائح البلدية بصفة يومية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية الحمراء بسعر 80 كيلو لمحاربة جشع التجار وتقديم المساندة للمواطن محدود الدخل.

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة بالغربية قد أنشأت 8 منافذ بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.