مصرع سيدة فى حادث سير بكفر الدوار

لقيت سيدة، فى العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث سير، بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالبحيرة، قد تلقت بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث سير بمدخل كفر الدوار أمام الكوبري العلوي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور (نجوى إبراهيم محمود 34 سنة)، مقيمة بقرية منشية النصر، صدمتها سيارة وتوفيت فور وصولها المستشفى العام بكفر الدوار.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.