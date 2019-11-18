أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، إلى 5 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.