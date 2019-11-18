علق عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على توقع بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال"، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 6.1% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن هذا التقرير يبشر بتحسن قيمة الجنيه في العام المقبل 2020، لافتًا إلى أن أكثر من تقرير مشابه توقع نفس النتيجة.

وأضاف أن التقرير توقع أيضًا، زيادة الصادرات المصرية، وعائدات السياحة بأن تبلغ 16 مليار دولار، وتدفق العملة الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات، وهو ما سينعكس على قيمة الجنيه.

وشدد على أن تحرير سعر الصرف مكن الاقتصاد المصري من جذب التحويلات الدولارية والاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "الاقتصاد المصري في مرحلة نمو، وهو الأعلى نموًا في منطقة الشرق الأوسط، وتبقى التحديات الأساسية التي تواجهه مثل التصنيع، الفقر، والقرى الأكثر احتياجًا، والحكومة تحاول أن تستمر في التنمية البشرية مثل قطاعي التعليم والبحث العلمي".