قال الإعلامي عمرو أديب، إن المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا سيستفيد منها الأبناء والأحفاد.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "سواء التطور اللي في التعليم والصحة والكهرباء والمياه دا كله لولادنا، وفي النهاية أرجع ألاقي الناس في البورصة خايفين، يعني البورصة المصرية دي اللي أكلتك الشهد السنين اللي فاتت وتيجي في الآخر تعمل كدا".

وتابع، "الدولة أعطت الشركات المضاربة في البورصة تسهيلات وأراضي وقوانين تسهل عليك العمل وفي الآخر توقعها كدا".

واستطرد، "فيه بنوك وشركات أسماءهم تهز بلاد وسمعة وشركات معمار قوية جدا وبعد مكلت منها الشهد جاي خايف على القرشين، والأجانب استغلوا الوضع وقالوا نشتري إحنا عشان يعملوا مراكز ليهم هنا".

واختتم كلامه، "أنا مش خايف بس صعبان عليا نبتدي من الصفر تاني ونحول نقوم البورصة والسياحة من تاني".