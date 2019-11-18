فيديو.. العراق في قبضة النفوذ الإيراني منذ الغزو الأمريكي 2003

فضحت وثائق إيرانية سرية مسربة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، دور طهران الخفي في التدخل بشؤون جارتها العراق، وكذلك دور قاسم سليماني قائد فيلق القدس في القرارات التي تتخذ في بغداد، حيث كان له الدور الأساسي في تعزيز نفوذ طهران داخل العراق، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، الذي أوضح أن العراق ما زالت في قبضة النفوذ الإيراني منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وأوضح التقرير، أن التسريبات شملت مئات التقارير التي كُتبت في عامي 2014 و2015 من قبل ضباط الاستخبارات والأمن الإيراني الذين عملوا في العراق تكشف كيف يمارس النظام الإيراني السلطة في العراق عبر قائد ميليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

ووفقًا لإحدى البرقيات الاستخباراتية الإيرانية، فإن رئيس الحكومة العراقية الحالي عادل عبد المهدي عمل في المنفى مع إيران أثناء وجود الراحل صدام حسين في السلطة، حيث إن عبد المهدي كانت له علاقة خاصة مع الحرس الثوري الإيراني عندما كان وزيرًا للنفط في عام 2014.

وأشار التقرير، إلى أنه بحسب الوثائق المسربة فإن إيران قامت بتجنيد عملاء CIA سابقين عقب الانسحاب الأمريكي من العراق، كما جندت مسؤولا بالخارجية الأمريكية لمدها بخطط واشنطن في العراق.

وأوضح التقرير، أن الوثائق السرية أكدت استخدام إيران للأجواء العراقية لتوصيل الإمدادات العسكرية للنظام السوري، كما أن إيران عولت دائما على وزراء في الحكومات المتعاقبة للسيطرة على الدولة العراقية، وهو ما يؤكد سقوط العراق تحت النفوذ الإيراني منذ الغزو الأمريكي عام 2003.