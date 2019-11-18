ينظم قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، المؤتمر الدولي الثامن لقسم الأمراض النفسية بمستشفيات جامعة المنصورة، في الفترة من 21 لـ 22 نوفمبر الجاري، بفندق جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال موسى، مدير عام المستشفيات، وتنظيم الدكتورة هالة البرعي، رئيس قسم الأمراض النفسية ورئيس المؤتمر.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور وهي: الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، والأمان ما بين الجهل والاضطهاد والحكم المسبق، والسلوكيات المجتمعية تجاه المصابين بالأمراض النفسية، وسلوكيات الأطباء الغير متخصصين تجاه المرض النفسى والإدمان، وتأثير والإعلام على وصمة المرض النفسى والإدمان، وكيفية تفادي ومحاربة الوصمة الاجتماعية، ودور الالتزام الدوائي والعلاجى فى مواجهة الوصمة ضد المرض النفسي والإدمان، ودور الطبيب النفسي في إرساء مبادئ الالتزام بالعلاج النفسي والدوائي لمواجهة وصمة المرض النفسي والإدمان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأدوية النفسية.

يشارك بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد عكاشة، مؤسس ورئيس مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس، والرئيس الفخري للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور ممتاز عبدالوهاب، رئيس الجمعية المصرية للأمراض النفسية رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور أسامة البرعي، أستاذ الطب النفسي جامعة المنصورة نائب رئيس المؤتمر، والدكتور السيد النجار، سكرتير المؤتمر، والدكتور رشدي الجمل، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور محمد عزت الحديد، رئيس اللجنة المنظمة.