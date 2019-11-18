تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالمحافظات، "وذلك في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية" بحسب بيان للجنة اليوم.

وتعقد الورشة التدريبية بمدينة الأقصر لمدة 4 أيام في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الحالي، ويشارك فيها الزميلات والزملاء بمحافظات "بني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

تتناول الورشة 3 محاور أولها "الأمان الرقمي للصحفيين"، ويتضمن الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانا، ووسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي في عمله، والحماية من البرمجيات الخبيثة، وتقوم بالتدريب الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

أما المحور الثاني فيتضمن "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، ويتناول السلامة المهنية للصحفي أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، ومهارت الإسعافات الأولية، والسلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية، وتقوم بالتدريب الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

بينما يتناول المحور الثالث "الحماية القانونية للصحفيين"، ويتضمن الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذف في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية، ويقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة.

كما تناقش الورشة أيضا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازية بالمحافظات والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.

ويحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة علاوة على المادة العلمية الخاصة بالدورات، وتوفر النقابة للزميلات والزملاء إقامة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الأقصر طوال فترة الدورة، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من الأربعاء 20 إلى السبت 23 نوفمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510.