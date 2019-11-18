أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بتوقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك خلال تغريده له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال السيسي خلال التغريده :" تابعت بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة هامة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي،وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأؤكد استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين".