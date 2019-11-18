عاجل.. السيسي يصل مقر القصر الجمهوري الألماني

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر القصر الجمهوري الألماني، حيث من المقرر عقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاين ماير بالقصر الألماني الرئاسي، حسبما ذكرت قناة "extra news".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مقر إقامته ببرلين، وفدا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، بحضور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.

وشدد الرئيس في هذا السياق على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية على أمن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضى، ما يتطلب في المقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية، وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك وتبادل خبرات وبرامج تدريب، وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، وينعكس على استقرار وأمن المنطقة بأسرها بما فيها حوض المتوسط والشرق الأوسط.

من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الصناعي الألماني دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلا عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع الإعراب في هذا الصدد عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديثها وتطويرها.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنّ اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين، بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر، خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.