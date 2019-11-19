تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء شرق بورسعيد.

فبناءا على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ممثلة في محمد محمود حنفي، مدير عام جمرك شرق بورسعيد، وإدارة مباحث مكافحة المخدرات بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MNBU3070622 قادمة من سوريا باسم شركة "ا . للاستيراد والتصدير" ومشمولها مستنديا عبارة عن 1240 طرد تفاح بوزن قائم 22.4 طن.

وجرى تشكيل لجنة جمركية، برئاسة صلاح بدوي، مدير إدارة الحركة المكونة، ومن عماد الزيني وعبد السلام العرباني، مديري الحركة، ومحمد عثمان، مدير إدارة مكافحة التهرب، وسالم لافي، مدير إدارة الأمن الجمركي، وأحمد عبدالقادر، مأمور الحركة، وأحمد عبد القادر، مأمور التعريفة، ورؤوف رمضان أعمال معاون، حيث تبين وجود 13 ألف و856 طربة "فرش" بها جوهر الحشيش المخدر بوزن حوالي 2820 كجم بكيس القماش واللدائن اللاصق.

وذلك بالمخالفة لمنع تداوله أو حيازته أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

قرر يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.