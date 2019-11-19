محامي والدة "طفلي السلم": عمهما وراء إلقائهما على السلم وليس والدتهما

قال بلال عادل، محامي "سها. ا. ع"، 40 عاما، ربة منزل، والدة الطفلين "شادي"، 4 سنوات، و"يزن"، 3 شهور، في طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ "طفلي السلم"، إن موكلته جرى استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها.

وأشار محامي ربة المنزل لـ "الوطن" إلى أن النيابة وجهت إلى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات.

وأضاف "عادل"، أنها ذكرت في أقوالها أمام نيابة أول طنطا، أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة، ومطالبتها إثبات الطفل إلى والده المطرب "شادي الأمير"، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وأكد أن الزوجة لم تترك أبنائها على السلم، كما تّدعي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن عم الطفلين بمساعدة والدهما "شادي" هما من تركا الطفلين.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة mbc مصر، أن المطرب الشعبي ما زال زوج أم الطفلين وليس طليقها كما يدعي البعض، مؤكدا أنها هي من أخذت الطفلين لجدتهما وعمهما، لافتا إلى أن عم الطفلين، الذي يدعى "علي" وضعهما على باب المنزل وذهب.

وتابع: "المشكلة بين الزوج والزوجة مادية بحتة، ولما علي راح حط الطفلين على سلم العمارة، كلم جارتها عشان تبلغ أن اللي رمي الطفلين الزوجة مش هو، والزوجة متعرفش أن ولادها على السلم أصلا، وكانت مهددة بالطرد من الشقة عشان مش بتدفع فلوس، وصاحب العمارة قال لها إما تدفعي الفلوس أو تطردي من الشقة أو تمضي على وصلات أمانة".

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.