قال شادي الأمير، والد الطفلين الشهيرين بـ "طفلي السلم" بالغربية، إنه يرغب في أن تتنازل والدة الطفلين بشكل رسمي أمام المحكمة بأن يحتضنهما، مضيفًا: "كل ما أجي أخدهم منها، تقعد ساعة وتعمل محضر خطف في الشرطة، أني خاطف عيالي، ومعايا المحاضر بكده، ولما أروح لأي جهة حكومية يقولي لازم تاخد حكم قضائي بضم الأطفال ليك".

وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا سايب محافظة الغربية من سنتين وقاعد في الإسكندرية مع مراتي التانية، الطفلين ولادي وإحنا لسه متزوجين، ومش أول مرة تسيب عيالها بالطريقة دي، دي تالت مرة، أول مرة عملت نفس السيناريو ده بالضبط، والجيران اتصلوا عليا قالوا مراتك سابت الأطفال على السلم، لما أنا روحت أخذتهم عملت محضر خطف".

وتابع: "مراتي السبب في كل ده، أنا لما جيت أسلم لها الأولاد، عملت محضر تسليم أطفال، معداش شهر ولاقيتها سابتهم عند بتاع الفاكهة وقالت له أبوهم هييجي ياخدهم، رغم أني من محافظة تانية، رفعت ضم حضانة، قالوا لا يجوز عشان أمها موجودة، عملت محضر إثبات حالة، بقولها اديني عيالي وروحي لحالك، انجدوني منها دي بنى آدمة مختلة عقليا، هي عايشة في طنطا".