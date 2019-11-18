"لا أمان للثعبان".. عمرو أديب يتحدث عن المصالحة العربية مع قطر

أوضح الإعلامي عمرو أديب، أن هناك حديثا منذ أقل من شهر حول وجود محاولات للمصالحة العربية مع قطر، حيث تسعى الدوحة جاهدة للمصالحة مع الدول الأربع متمثلة في البحرين والسعودية ومصر والإمارات، مضيفًا: "الـ 15 يوم اللي فاتوا فيه حاجات بتقول إن هناك واسطات لعمل مصالحة بين قطر وبين الدول العربية".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هناك تصريحات وتصرفات تشير إلى أن هناك واسطة قوية هذه المرة لحدوث مصالحة مع قطر، كما أن بعض الإعلاميين تحدثوا عن ذلك على استحياء، ولكنه يعمل على الحديث في هذا الأمر بكل قوة.

وتابع: "أنا حضرت سنة 2014، تميم بن حمد راح حب على الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وبدأ صفحة جديدة وكانت المشكلة مصرية قطرية، والسعودية قالت لمصر خلاص نقفل على الموضوع ونفتح صفحة جديدة كلنا وهنقفل الجزيرة مباشر مصر، بس طبعا قطر لا عهد لها".

وأوضح "أديب"، أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت الذهاب والمشاركة في بطولة كأس الخليجي في الدوحة بعدما كانت معتذرة وهي "البحرين والإمارات والسعودية"، حيث كانت القرعة قد تمت دون وجود تلك الدول وفجأة قرروا المشاركة وذهابهم للدوحة وكذلك ذهاب الجماهير للدوحة، وهذا الخبر جعل الكثير من الناس يعتقدون أن المصالحة العربية القطرية على الأبواب.

وتابع: "بعض الدول الخليجية ترغب في الوساطة برغبة الجانب القطري، بس فيه مطالب للدول الأربع 13 مطلب عشان يبدأوا يتكلموا عن المصالحة، فقطر قالت مستعدة ترضى بهذه التسوية، جوانب خليجية قالوا خلينا نشوف، وصلنا أن قطر غير جادة في الالتزام، يبدو أن الباب كان مفتوح بس اتقفل بسبب نوايا قطر اللي طلعت سودة".

وواصل: "هل الطيران الإماراتي والسعودي والبحريني هيروحوا الدوحة بشكل مباشر عشان الجماهير وكده ولا لأ، الله أعلم دي معلومة مش عارفها، قطر في البداية كانت عاوزة تنفرد بالسعودية وتحل مشاكلها معها الأول قبل الإمارات ومصر والبحرين، بس السعودية رفضت، قطر خايفة من الإمارات والمصالحة معاها صعبة شوية، لأنهم عندهم مشاكل قوية جدا، بس السعودية قالت نقعد مع الكل يعني الكل لو فيه مصالحة".

وأردف: "ناس كبار من الخليج قالت لي لو قطر نفذت المطالب الـ 13 مش هتبقى قطر، يعني قطر بدون الجزيرة مش هتبقى قطر ومش هيبقى ليها طعم، قطر بدون دعم الإرهاب مش هتحس إنها قوية"، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك علاقات قوية بينه وبين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وهناك توقعات بأن الملف القطري كان ضمن المناقشات بين الطرفين، "دي مش معلومة ده استنتاج"، على حد قوله.

وأكد أن محطة أمريكية شهيرة "فوكس نيوز" عرضت تقريرا مستندة فيه لمعلومات مخابراتية بأن قطر كانت تعلم بكل العمليات الإرهابية على ناقلات النفط في الخليج، "فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وأقول على حاجة كمان، قطر كانت على علم بضرب إيران لأرامكو السعودية، ودي مش معلومة دي استنتاج أيضا"، كما أن المحطة الأمريكية طالبت قطر بتقديم تفسيرات عن هذا الأمر، حيث تساءلت "هل قطر مع الشرعية الدولية ولا مع الإرهاب الإيراني؟".

وتابع: "قطر حرضت على السعودية وخاصة في قضية جمال خاشقجي، وقامت بالتحريض على محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وحرضت على مصر مؤخرا في وفاة محمد مرسي العياط، هل دي ناس جديرة بالثقة، لا طبعا، دي ناس مينفعش نحط إيدينا في إيدهم مرة تانية، إحنا مفيش مشاكل شخصية بينا، بس لازم يخضعوا لـ 13 مطلب، كمان البحرين ذاقت الأمرين من الجزيرة وقطر".

وواصل: "لازم قطر ترفع إيدها عن التحالف مع تركيا وإيران ودعم الإرهاب، الحياة هتبقى أفضل، عندي ثقة في من يدير هذا الملف، ويعلم تماما أن التعبان بيفضل تعبان، إما أن نخلص سمه إما نبعد عنه، بس لا أمان للثعبان".