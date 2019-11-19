صحة الغربية تشيد بطاقم أطباء المحلة لإنقاذه طفلة انسداد الأنف

أشاد الدكتور عبدالقادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، بجهود طاقم أطباء مستشفى المحلة العام، لنجاحه في إنقاذ حياه طفله رضيعة وُلدت تعاني من عيب خلقي وانسداد في الأنف وضعف التنفس.

وكان طاقم طبي بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور جمال شادي، مدير المستشفي، قد نجح في إنقاذ رضيعه حديثة الولادة تم استقبالها بالمستشفى، تعاني من عيب خلقي بانسداد فتحتي الأنف تؤدي إلى اختناق الطفلة مباشرة بعد الولادة واستحالة التنفس من الأنف.

وحُجزت الطفلة فى قسم المبتسرين وتأكيد التشخيص بالأشعة المقطعية والفحص بالمنظار، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفلة لعمليه طارئة.

وتمكن الطاقم الطبى من إجراء بعمليات الأنف والأذن برئاسة د. شريف كمال، فى إجراء العملية بالمنظار وتم خروج الطفلة من العمليات بدون اى حشو وبدون اى دعامات معتمدة على الأنف فى التنفس بنسبه طبيعية 100٪.

وقدم مدير المستشفى، الشكر لكامل فريق العمل المكون من الدكتور أسامة أبو آمنة دكتوراة جراحه الأنف والإذن، والدكتور هاني رشدي، استشاري التخدير، والدكتور عاطف أبوعاصي، أخصائي التخدير، وسامية نصر من التمريض، وكذلك جميع العاملين بقسم المبتسرين.