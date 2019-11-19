نفى المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ومسؤول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، أن يكون الهدف من حملة كشف الإدمان هو إقالة الموظفين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الصندوق يعطي فرصة للتعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن الصندوق يفتح يديه للموظف المتعاطي لعلاجه من الإدمان بشكل مجاني وسري.

وأوضح حرك أن الصندوق لا يعطي مهلة للموظف بعد إجراء التحليل له، لافتًا إلى أن الهدف من الحملة هو تحقيق الردع العام مضيفًا: "إحنا مش عاوزين الناس تترفد والنهاردة إحنا بنقول الباب مفتوح وبطل مخدرات ومحدش هيعمل لك حاجة وإحنا وراك وفي ضهرك ومحدش هيعرف أي حاجة وفي سرية تامة".

ووصف حرك ما ادعاه البعض بأن برنامج الكشف عن المخدرات الهدف منه إقالة مليون موظف بأنه كذب ومحض افتراء، مؤكدا أن المخدرات هي الباب الذي يفتح الأبواب لمشاكل أخرى ويؤدي للجريمة والفساد والسرقة.