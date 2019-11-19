أخبار متفوتكش.. تعادل منتخب مصر وأسباب الطعن على براءة "العادلي"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

توفر العديد من البنوك خدمات الاقتراض والودائع للمواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وفي إطار اهتمام البنك بفئات المجتمع المختلفة خاصة كبار السن من العملاء، يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة وديعة رد الجميل للمواطنين.

"السيسي": تحديات المنطقة تتطلب استخدام أحدث نظم التكنولوجيا في "الأمن والدفاع"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن «التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة، من انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة الساعية للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ونشر الفوضى، تتطلب أعلى درجات الجاهزية، من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية».

ضبط 3 في واقعة فيديو التنمر بطالب من جنوب السودان

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على 3 طلاب لاتهامهم بالتنمر بطالب سوداني بمنطقة حدائق القبة.

السيسي يشارك في لقاء يجمع رئيس ألمانيا بقادة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في لقاء يجمع الرئيس الألماني بقادة الدول المشاركة في قمة العشرين التي تعقد في العاصمة الألمانية برلين.

نيويورك تايمز: اجتماع سري للإخوان والحرس الثوري الإيراني في تركيا للتحالف ضد السعودية

كشفت تسريبات نشرها موقع «إنترسبت» الأمريكى وصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن هناك اجتماعاً عُقد فى تركيا عام 2014 ضم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر من الحرس الثورى الإيرانى، لبحث التحالف ضد المملكة العربية السعودية.

"الحكم متناقض".. أسباب الطعن على براءة العادلي بـ"فساد المليار جنيه"

حصلت "الوطن" على أسباب طعن النيابة العامة على حكم الجنايات في قضية "أموال الداخلية" المعروفة بقضية "فساد المليار جنيه" التي حصل فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الأول في القضية، على حكم بالبراءة وغرامة 500 جنيه، وحصل فيها باقي المتهمين باستثناء نبيل خلف، الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات، على أحكام بالبراءة والغرامة 500 جنيه.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل بكافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا.

رئيس السكة الحديد لـ"الوطن": استدعاء الشرطة للمخالفين.. وحصلنا 210 ملايين غرامات

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن أعمال تطوير منظومة السكة الحديد تسير بصورة منتظمة، من تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحسين مستوى المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لافتا إلى أن السكة الحديد ستشهد طفرة نوعية مع منتصف يونيه 2020، كما سيتم تقديم خدمات مميزة لجموع الجمهور المسافر على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

دش وفيتامين وشوربة.. كيف تقضي على أعراض البرد في 24 ساعة

يزداد احتمال الإصابة بنزلات البرد بحلول فصل الخريف، بخاصة في ظل الجو المتقلب، الذي يجمع عادة بين دفء الصيف ورياح الشتاء، ويشكل فترة صعبة بالنسبة للكثيرين، بطريقة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد في هذا الوقت أكثر من فصل الشتاء، لكن هذا ليس بالضرورة أمراً واقعا، حيث يمكن لبعض الخطوات البسيطة التي يتم اتخاذها عند ظهور أعراض البرد الأولى أن تقضي على المرض في مراحله الأولى.

البدري صاحب الانطلاقة الأسوأ.. تعرف على مشوار المديرين الفنيين مع "الفراعنة"

حقق المنتخب الوطني أمس الإثنين، تعادلا مخيبا أمام مُضيفه جزر القمر سلبيًا، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "مالوزيني"، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021، في المهمة الرسمية الثانية للبدري مع الفراعنة.