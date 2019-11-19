تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي.

- يستضيف المركز القومي للبحوث النسخة الأولى من "منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسية العلوم و التطورات الحديثة في علم البيولوجي تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

- ينظم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر ندوة علمية تحت عنوان (حروب الجيل الخامس: السوشيال ميديا وتهديدات الهوية الوطنية)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا .

- تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، في الحادية عشرة صباحا ، بقاعة على مبارك بمبنى دار الكتب- كورنيش النيل، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ينظم بيت المعمار المصري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "اختبارات القدرات لتعليم المعماري" ، في تمام الساعة السادسة مساءً وذلك في 4 درب اللبانة من السلطان حسن.

- يستقبل مسرح بيرم التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء؛ العرض المسرحي "المهندس وإمبراطور آشور" إخراج رفعت عبد العليم، وذلك ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي.

- تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك؛ حفل الموسيقار عمر خيرت؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (منتخب مصر 23 سنة، ومنتخب جنوب أفريقيا 23 سنة)؛ وذلك ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية للشباب على إستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء.