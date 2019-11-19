نجحت جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر الجاري في إتمام زفاف 16 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظة الغربية، بالإضافة لـ20 فتاة أخرى الدقهلية في وذلك استكمالًا لمبادرة "أكفل ..استر.. وجوز".

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الانساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في عدة محافظات حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأختتم، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات ويأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.