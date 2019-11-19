"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل الموسيقار عمر خيرت، بساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة الـ8 مساء، وطرحت الساقية التذكرة بـ7 فئات تبلغ قيمتها 357 جنيها، و407 جنيهات، و457 جنيها، و507 جنيهات، و557 جنيها، و607 جنيهات، و657 جنيها.

حفل فرقة راديو يمن العالمية لتقديم التراث اليمني، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل إنشاد ديني لفرقة الحور على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة الـ 7 مساء، وتبلغ سعر التذكرة 37 جنيها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا تحت سن 23 سنة ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية في الكافيه المفضل لك، في تمام الساعة الـ 8 مساء.