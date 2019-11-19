صدرا حديثاً عن دار الأدهم للنشر والتوزيع بالقاهرة، كتاب "هوامش على دفتر المحروسة" للدكتور أيمن الداكر، وجاء الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، يحوي بين طياته مجموعة من المقالات المتخصصة في تاريخ مصر القديم.

ويُلقي الكاتب الضوء على لقطات متميزة وفريدة في تاريخ الحضارة المصرية العظيمة على مر عصورها الفرعونية والقبطية والإسلامية، بطريقة سردية مبّسطة، وصفها الكاتب في العنوان بجملة "حكايات من مصر القديمة"، وعطف فيها الكاتب على سيرة الملك العادل المُلهَم من السماء، وأول ثورة في تاريخ البشرية المكتوب، والشريعة الخماسية للديانة المصرية القديمة، وحكايات الذوق وياسين وبهية وآل البيت في مصر المحروسة، وكذلك رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ومكانتها الدينية في التوراة والإنجيل والقرآن.

يذكر أنّ الدكتور أيمن الداكر طبيب مصري مقيم في سلطنة عمان، يعمل مديرا لمستشفى سمد الشآن، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وصدرت له 3 مجموعات قصصية على التوالي هي "قلب صعيدي، شجرة الرمان، وعمامة خضراء".